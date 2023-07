Agressieve man (34) mishandelt jonge vrouwen bij station Nijmegen: ‘Ik zag hem de keel dicht knijpen’

Door bezuini­ging veel meer lage plaskrui­zen op Vierdaagse­fees­ten: ‘Je staat elkaar naar de piemel te kijken’

Op de Vierdaagsefeesten staan veel meer lage plaskruizen dan bij vorige edities. De organisatie is vanwege kostenbesparing met een andere exploitant in zee gegaan. En dat zorgt voor irritatie. ,,Het is meteen zo'n zooitje.”