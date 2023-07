As van oma uitstrooien op Vierdaagseterrein, mag dat wel? ‘Het zal ongetwijfeld wel ergens een keer gebeuren’

Geef je mening Eerste dag Vierdaagse­fees­ten waanzinnig druk, drie locaties veel te vol: ‘Iedereen had er zin in na drie jaar’

NIJMEGEN - Gigantische drukte en lange rijen achter de bar: de eerste dag van de Vierdaagsefeesten trok zaterdag opvallend meer bezoekers dan in 2019, toen 205.000 mensen in de stad waren. Op drie plekken was het té druk: op het Faberplein, Plein 1944 en bij festival Op ’t Eiland.