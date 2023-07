Dean (11) is het nieuwe loopmaatje van oma, nu die haar Vierdaagsevriendin kwijt is

Dean Manders vertelt het bijna achteloos. Op dezelfde manier vertelt hij ook over zijn voorbereiding. ,,Ik heb een beetje geoefend, maar het had wel ietsje meer gekund.” Een keer of vier liep hij een kilometer of 30, dat was het wel zo’n beetje. En aan sport doet hij niet. ,,Ja, beetje voetballen. En gamen.”