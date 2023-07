‘Vierdaagse is heel overweldigend’

Gymhal is slaapzaal, Noren slapen al 40 Vierdaag­ses onder Stevens­kerk: ‘Bier duur? Goedkoop juist!’

Ze delen lief en leed met elkaar en kennen Nijmegen inmiddels op hun duimpje. Een groep van zo'n veertig Noren en Zweden slaapt al liefst veertig jaar in Onder St. Steven, de sporthal hartje stad onder de Stevenskerk die voor hen is omgetoverd tot Vierdaagseverblijf. ,,Bier duur? Het is juist goedkoop.”