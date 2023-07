Vierdaagse krijgt ‘wat buitjes’ en ook de feestgangers moeten een vestje meenemen, maar er komt een omslag

De Vierdaagse en de feesten hebben weinig te klagen over het weer, maar donderdag en vrijdag kunnen er wel een paar buien vallen. Maar in het weekend komt er een omslag van het weer: de Hondsdagen breken aan.

Vandaag viel er een klein buitje in Nijmegen, maar die was heel lokaal. Vanavond blijft het droog. ,,En ook de komende dagen blijft het weer in en rond Nijmegen redelijk hetzelfde", zegt meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza. ,,Wel is het donderdagochtend als de lopers stappen wat fris, een graad of 11.”

In de loop van de ochtend ontstaan er wat stapelwolken, waar in de middag een bui uit kan vallen. ,,En in de avond kunnen er ook een paar buien vallen.” Voor de feestvierders: om een uur of negen 's avonds is het 16 graden, een stuk frisser dan de afgelopen dagen.

Niet zo gek veel

Ook vrijdagochtend is het volgens Elferink ‘helder en fris'. En weer komen er stapelwolken waar regen uit kan vallen. ,,Maar dat stelt niet zo gek veel voor.” Het wordt op die dag van de intocht maximaal 22 graden.

Op de slotdag van de feesten is het in de avond 15 à 16 graden. ,,Dus een vestje wordt aangeraden.”

Lijkt de zaterdag nog redelijk op de vrijdag, daarna is het gedaan met het stabiele zomerweer. Dan breken de Hondsdagen aan, grofweg de periode tussen 20 juli en 20 augustus. Het is een periode waarin het klimatologisch gezien het warmst is, maar ook vaak wisselvallig.

Flink wat regen

De komende week wordt het weer ‘een stuk minder', zegt Elferink. De temperatuur blijft redelijk hetzelfde, maar zeker zondag en maandag wordt er flink wat regen verwacht. Ook later in de week blijft het niet droog, is het vermoeden.