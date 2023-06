10 kalfjes omgekomen bij stalbrand in Aalten

Bij toeval ontdekt Jan Willem dé ‘missing link’ van Groenlo uit 1627: ‘Zomaar uit het niets’

Het laatste onontdekte verdedigingswerk van Groenlo is gevonden. Jan Willem ten Beitel (36) uit Rietmolen vond de missing link bij toeval, toen hij wat zat te zoeken op satellietfoto’s. Hij ontdekte daarbij de contouren van de Friese Schans in een veld langs de Vredenseweg. Daarmee zijn alle precieze plekken van de verdedigingswerken bij de belegering van Groenlo in 1627 nu in kaart.