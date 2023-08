39 dumplocaties van drugs in beeld in het Aaltense Goor; 5 plekken worden schoongemaakt

Inwoners Gelderland denken ondanks oorlog Oekraïne positiever over kernener­gie

Gisteren was het Internationale Dag tegen de Kernproeven. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn kernwapens en kernenergie volop in het nieuws. Energiebedrijf Zonneplan vroeg daarom, net als vorig jaar, aan een panel van 2000 Nederlanders hoe zij over kernenergie denken. Opvallende uitkomst: vier op de tien Gelderlanders is nog steeds voorstander van kernenergie.