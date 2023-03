Aalten kiest massaal voor BBB, bijna 40 procent stemt op partij Caroline van der Plas

De grote winnaar in Aalten is eenvoudig aan te wijzen. Met liefst 39,8 procent van alle stemmen is BBB met afstand de grootste geworden. CDA, vorig jaar nog goed voor 28,5 procent, is ondanks de bijna halvering naar 14,8 procent de tweede partij.

VVD (7,2%), PvdA (6,5%) en ChristenUnie (5,5%) maken de top vijf compleet.

De opkomst in Aalten lag, met liefst 65,6 procent, een stuk hoger dan in 2019. In totaal brachten deze verkiezing 14.218 mensen hun stem uit. Vier jaar eerder waren dat er nog 11.853, want zich vertaalt naar een opkomst van 55,9 procent.

Op het provinciehuis in Arnhem werd de uitslag door de BBB-aanhang met gejuicht ontvangen.

Winst bij nieuwkomers

De enorme verkiezingswinst van BBB en het feit dat ook twee andere nieuwe partijen stemmen wisten te pakken, betekent in Aalten dat alle andere partijen in hebben moeten leveren ten opzichte van 2019. Want ook Volt en JA21 wisten procenten te pakken. JA21 eindigde met 2,5 procent van de stemmen op de 10e plek. Volt wist op haar beurt met 1,8 procent van de stemmen op plek 13 te eindigen.

CDA, FvD en VVD zijn in Aalten de grootste verliezers. Zij zagen hun aandeel dalen met respectievelijk 14,8, 9,9 en 5,6 procent. Met name voor het CDA moet dit een grote klap zijn, want de partij was bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar eerder nog de grootste.

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook toen stond er, via BBB-HMV een BBB-partij op het stembiljet. Bij deze verkiezingen wist de partij, die een alliantie is tussen BBB en HMV, een flink deel van de stemmen naar zich toe te trekken met bijna 18 procent.

Het CDA (29,02%) en GemeenteBelangen (19,38%) wisten hier in 2021 nog wel boven te blijven. Ondanks dat BBB-HMV tijdens de gemeenteraadsverkiezingen flink winst pakte, bleek tijdens de onderhandelingen dat er in de coalitie geen plek was voor de partij.

BVNL en ONS

De andere nieuwkomers, BVNL en ONS, konden niet op steun van veel Aaltenaren rekenen. BVNL kwam met 51 stemmen op de een-na-laatste plek, met een procentueel aandeel van 0,4 procent. ONS Gelderland deed het met 47 stemmen, 0,3 procent, nog net iets minder goed en eindigde als allerlaatste.

