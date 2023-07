Aantal patenten per hoofd van de bevolking in Aalten hoger dan gemiddeld in Gelderland

Ruurlose modelspoor­club heeft nieuw onderdak, maar histori­sche vereniging staakt zoektocht

Met het sluiten van cactuskwekerij en familiepark Cactus Oase in Ruurlo raakten eind vorig jaar twee verenigingen dakloos: historische vereniging Old Reurle en modelspoorclub De Seinpaal. Zij kregen een jaar respijt om een nieuwe plek te vinden. Voor de Seinpaal leverde dat resultaat op. Old Reurle was minder fortuinlijk en stopt met een eigen expositieruimte in Ruurlo.