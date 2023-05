Abel Sikowo favoriet bij Gerard Tebroke Memorial in Aalten

De wedstrijd in het centrum van Aalten is een hommage aan Gerard Tebroke, topatleet van AVA’70 uit Aalten die in 1995 op 45-jarige leeftijd overleed. Tebroke was meervoudig Nederlands kampioen op de 5.000 en 10.000 meter en nam in 1980 deel aan de Olympische Spelen in Moskou.