Albert Heijn Aalten drie weken dicht vanwege verbouwing: winkel krijgt metamorfose en wordt veel groter

Het raadsel van de verdwenen doden in het grensge­bied: ‘Het was een bloedbad’

Een van de grootste veldslagen in het grensgebied speelde zich af aan de Berkel niet ver van Winterswijk. Op de vlucht naar de Achterhoek werd de protestantse hertog Christiaan van Brunswijk er met zijn leger in de pan gehakt door de katholieke generaal Tilly. Tienduizenden soldaten vochten mee, duizenden vonden de dood. Zondag, precies 400 jaar later, is de herdenking. „Dit is ons eigen Waterloo.”