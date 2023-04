Als de appgroep roept, starten de brommers in de Achterhoek: ‘Nozems en Nonnen’ zijn er klaar voor

indebuurt.nl Hidde & Nadia uit Doetinchem starten een oudercafé: 'Iedereen moet zich welkom voelen'

Wie op donderdagochtend de Spinbaan in Doetinchem in rijdt, kan de stoep vol bakfietsen en fietsen met kinderzitjes niet missen. Hier bij Izzy Kafeetje is het oudercafé van Hidde en Nadia: “We misten verbinding met mensen die in dezelfde levensfase zitten.”