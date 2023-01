Amphion gaat verder met één directeur: Ester van de Haar vertrekt voor de zomer vanwege bezuiniging

Ondertussen Hardloop­cli­nic Gelselaar: op de juiste manier leren rennen met plezier

Niet in ganzenpas of waggelend, maar goed voorbereid zullen de deelnemers aan de hardloopclinic in Gelselaar meedoen aan de Gaanzeloop. Als ze willen, want de trainingen die zaterdag starten, zijn vooral bedoeld om op een goede manier te leren hardlopen.

