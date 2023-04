Arnhemmer Gerk van der Wal unaniem gekozen als nieuwe directeur DRU Industriepark

10 jaar in herinnering Doodzieke uitvaart­lei­der Johan uit Enter regelt zijn eigen afscheid aan de keukenta­fel

Welgeteld 18 dagen. Die krijgen uitvaartleider Johan Nijkamp (57), zijn vrouw en dochters om de allerlaatste ceremonie voor te bereiden. Bij de Enternaar is een superagressieve vorm van kanker vastgesteld. Binnen drie weken overlijdt hij. Nagedacht moet worden over het uitvaartbedrijf met zijn naam. ,,Het middelpunt was weg.”