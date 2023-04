Arnhemmer wordt nieuwe directeur DRU Industriepark

Met video Vier jaar cel geëist voor brandstich­ten huis ’s-Heerenberg, kat overleefde het niet

Bij de rechtbank in Arnhem is donderdag vier jaar cel geëist tegen de man die ervan wordt verdacht in de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 november vorig jaar brand te hebben gesticht in een huis aan de Schoolstraat 1 in ’s-Heerenberg.