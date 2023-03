AZSV-trainer Dave de Jong: ‘Geen koppige ezel zijn’; derby Silvolde-Longa’30 al afgelast

Achter­hoeks dorp krijgt een nieuwe tandarts, geheel tegen de trend in: Robin leerde al dat ‘jao jao’ nee betekent

Ulft krijgt een nieuwe tandarts, geheel tegen de ontwikkelingen in de tandartsenwereld in. De 46-jarige Robin Jack neemt de praktijk van Kees Wijnberg over. Dus geen keten en geen buitenlandse tandarts, zoals elders in den lande regelmatig gebeurt.