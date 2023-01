Benschop hoopt los te zijn bij De Graafschap nu doelpuntendroogte voorbij is: ‘Zie mezelf meer als een kapstokspits’

Alleen Doetinchem zit met flink meer vuurwerk­scha­de volgens gemeenten ‘rustig verlopen nieuwjaars­nacht’

Of het aan het verbod op knalvuurwerk ligt, is nog lastig te zeggen. Maar gemeenten in de Achterhoek en Liemers zien wel dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling minder schade is aangericht aan de openbare ruimte dan andere jaren. De mate waarin, verschilt sterk.

