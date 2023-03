Bijverdienen voor bijstandgebruikers loont in Doetinchem en Aalten: 70 mensen naar vaste baan

update Winters­wijk schroeft aantal asielzoe­kers op azc terug naar 400: ‘Er komt ruimte voor statushou­ders’

Winterswijk schroeft het aantal asielzoekers op het azc in het dorp terug naar 400. De acht woonunits op het azc aan de Amstelstraat die nog in gebruik zijn door het COA en De Woonplaats, komen per 1 september beschikbaar voor statushouders. De gemeente wil zo meehelpen met het oplossen van de asielcrisis.