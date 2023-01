Vleesetende bacterie aanwezig bij meer patiënten • Zorginstelling zet geliefde collega Fenny (63) op straat

VLEESETENDE BACTERIE KRIJGT VAT OP STEEDS MEER PATIËNTEN | Brandwondencentrum Beverwijk ziet een verdrievoudiging van patiënten met ernstige wondinfecties veroorzaakt door de groep A-streptokokken, ofwel de vleesetende bacterie. De ‘zeer grote wonden’ beslaan geregeld een heel been of borstkas, tot wel 40 procent van het hele lijf.

DIDAMS SLACHTOFFER KNOKPARTIJ VERBAASD OVER VERKLARING GROLBESTUUR | De 20-jarige vrouw uit Didam die zondag een hersenschudding heeft opgelopen bij de knokpartij na afloop van het amateurduel tussen Grol en DVC’26 in Groenlo, is verbaasd over de verklaring van het Grol-bestuur over de ongeregeldheden.

‘TAFELPLAKKER’ JINEK EN VIJF ANDERE ACTIVISTEN OPGEPAKT | Zes klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion zijn vanochtend vroeg thuis opgepakt omdat ze via social media opriepen om zaterdag de A12 te blokkeren. Het Openbaar Ministerie vindt dat gevaarlijk en beschouwt de oproep daarom als opruiing. Mensenrechtenorganisaties en advocaten vinden de arrestaties buitenproportioneel.

ZWARTE CROSS MAAKT 36 NIEUWE NAMEN BEKEND | Het duurt nog even, maar bij de echte liefhebber is de voorpret vast al begonnen. Zwarte Cross maakt vandaag een nieuwe reeks namen bekend voor de komende editie van het festival.

BEWONERS SCHRIKKEN ZICH ROT ALS AUTO DWARS DOOR DE WOONKAMER KNALT | Een 38-jarige man uit Winterswijk is woensdagavond met auto en al een woning binnengereden aan de Kottsenweg in Winterswijk. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed, achterwaarts, dwars door de muur van de woning de woonkamer in. De schade aan het huis is enorm.

TENTEN UIT TERBORG GAAN DE WERELD OVER | Eurostretch uit Terborg verovert het horecaterras en het festivalterrein. Op de Zwarte Cross, dancefestival Emporium en op het DRU Industriepark staan tenten van het bedrijf, dat in een jaar uitgroeide tot een van de grootste spelers op de Europese markt.

VEEL ONGELUKKEN DOOR GLADHEID OP SNELWEGEN | Door ijzel op de snelwegen hebben er woensdagavond en nacht tientallen aanrijdingen plaatsgevonden op de Gelderse snelwegen. Stadsbrug De Oversteek bij Nijmegen werd afgesloten, ook de A12 bij Arnhem was enige tijd dicht na een ongeluk op de IJsselbrug waarbij een persoon gewond raakte.

Volledig scherm Corine Stolk bij het graf van haar ouders. Tot haar schrik is de grafsteen in 2020 verwijderd. Ze wil dat het graf wordt geopend om te controleren of haar ouders nog steeds onder de grond liggen. © Stolk

CORINE WIL DAT GRAF VAN OUDERS WORDT GEOPEND OM TE KIJKEN OF ZE ER NOG LIGGEN | Op Begraafplaats Vredehof in Ridderkerk speelt al een tijdje een pijnlijke zaak. Corine Stolk wil dat de kist en urn van haar ouders worden opgegraven, om te controleren dat ze niet abusievelijk zijn geruimd. Ze krijgt nul op het rekest: de rechter, de ombudsman én de burgemeester vinden haar wantrouwen ongegrond en zien geen aanleiding de grafrust te schenden.

OMSTANDERS HALEN SLACHTOFFER MISHANDELING VAN HET SPOOR | Een inwoner van Borne met een verstandelijke handicap is zondag afgetuigd door drie mannen en op het spoor gegooid. Wat is er precies gebeurd? „Omstanders hebben het leven van die man gered.”

ZORGINSTELLING ZET GELIEFDE COLLEGA FENNY (63) OP STRAAT | Wanneer een nieuwe collega het vertikt maaltijden voor de bewoners van woonzorgcentrum De Venus in Zwolle uit de koeling te halen doet Fenny Siemerink (63) het zelf. Als ze er even later wat van zegt, wordt haar ‘agressie’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ verweten. Op non-actief gezet staat Siemerink nu tegenover werkgever Driezorg in de rechtbank. En zij niet alleen.

AANTAL WINKELIERS IN NIJMEEGSE BINNENSTAD OOK ONVERWACHT ZONDER STROOM | In een deel van de Nijmeegse binnenstad ligt deze donderdag de stroom eruit. Op veel plekken was dat gepland, maar niet overal. Bij een aantal winkels in de Marikenstraat kwamen ze ‘s ochtends ineens voor een verrassing te staan.

OMGEKOMEN SLACHTOFFERS MESAANVAL IN DUITSE TREIN WAREN TIENERS | De twee personen die gisteren bij een mesaanval in een Noord-Duitse trein zijn gedood, waren 16 en 19 jaar oud en kwamen naar het zich laat aanzien uit de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, zo heeft de politie laten weten. Zeven anderen raakten gewond.

NA DUBBELE AMPUTATIE RENT LOUIE (2) ALS EEN ‘BLADERUNNER’ NET ZO HARD ALS ANDERE PEUTERS | De 2-jarige Louie Brown zou nooit kunnen lopen na de noodgedwongen amputatie van zijn beide benen. Nu rent de Amerikaanse peuter bijna net zo hard als zijn leeftijdgenoten. Met dank aan protheses. Zijn ouders delen hartverwarmende beelden van zijn eerste ‘loopjes’.

