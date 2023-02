Brand in stal in Aalten, zes kalveren omgekomen

De brandweer schaalde snel op naar ‘grote brand’, zodat er meer materieel ingezet kon worden. In totaal werden er drie tankautospuiten en materieel voor de waterwinning ingezet.



De brand ontstond, volgens de brandweer, in een vrij nieuwe kapschuur met een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante meter, waar geen asbest in is verwerkt. Er zouden onder andere hooibalen in brand hebben gestaan. De brandweer is 's avonds nog bezig om de hooibalen uit elkaar te trekken met behulp van een kraan. Op deze manier kan het stro makkelijker worden afgeblust.