Broers Derks krijgen de volle laag als ze hun dancing weer openen • Shane (4) heeft een eetstoornis die zijn ouders tot wanhoop drijft

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 16 februari.

Zeldzame spierziekte van De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart kan iedereen treffen: ‘Hij heeft heel veel pech gehad’

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart lijdt aan het Guillain-Barré Syndroom. De ingrijpende spierziekte is zeldzaam, maar de voetbalwereld telt meer voorbeelden. ,,Het syndroom is niet uitzichtloos, maar het herstel kan tot jaren duren.”

‘Iconisch masker van Nijmegen moet op stadseiland blijven’: kunstenaar gooit knuppel in hoenderhok

Het Gezicht van Nijmegen, het iconische kunstwerk op Veur-Lent, moet op het stadseiland blijven, vindt kunstenaar Andreas Hetfeld. Maar de gemeente Nijmegen lijkt onvermurwbaar.

Gratis winkelen in nieuwe supermarkt: Janny (67) vergeet in alle haast pak jus d’orange waarvoor ze eigenlijk kwam

Janny Raamsteeboers (67) staat ‘nog helemaal te shaken’. Helemaal verbouwereerd toen ze woensdagochtend kort voor negen uur werd uitgeloot om een minuutje gratis te winkelen in de nieuwe PLUS-supermarkt van Léon Haanstra aan de Smidsweg.„Ik dacht shit en toen vooral aan vlees en kaas.”

Broers Derks krijgen de volle laag als ze hun dancing weer openen: ‘U bent blijven schoppen’

Twee jonge mannen uit Groesbeek zijn veroordeeld tot taakstraffen van 60 en 240 uur. De twee deden mee toen op 5 juni 2021 Frans en Gerrie Derks bij hun dancing De Linde geslagen en geschopt werden.

Lichaam Marinus van der Lubbe opgegraven voor toxicologisch onderzoek

Het stoffelijk overschot van Marinus van der Lubbe is in Duitsland opgegraven, zodat een team van patholoog-anatomen kan onderzoeken of de Nederlander was gedrogeerd, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Van der Lubbe staat wereldwijd bekend als de stichter van de Rijksdagbrand in 1933.

Campagne tegen schurft bij studenten wegens hoog aantal besmettingen door huidmijt

Het RIVM en de GGD’s starten een landelijke campagne onder studenten tegen schurft. Met behulp van verschillende animatievideo’s en infographics worden ze heel gericht benaderd met voorlichting over de huidmijt.

Arnhemse partijen lopen weg bij debat om woorden Forum over ‘de genderideologie’, raadsleden barsten in tranen uit

Met een betoog over ‘de genderideologie’ heeft een raadslid van Forum voor Democratie in Arnhem woensdagavond zo veel woede losgemaakt dat de fracties van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tijdens een debat tegelijk de raadszaal verlieten. Enkele raadsleden stonden na zijn woorden zelfs huilend op de gang.

Shane (4) heeft een eetstoornis die zijn ouders tot wanhoop drijft: ‘Hij vraagt nooit om een snoepje’

Shane uit Doesburg heeft de eetstoornis Arfid. Ouders Mathijn en Juanita Derksen maken zich zorgen en willen hun zoontje laten behandelen in Oostenrijk. Eén probleem: die behandeling wordt niet vergoed. ,,Shane vraagt nooit om een snoepje of koekje..”

Russen lijden desastreuze verliezen bij Voehledar: twee elitebrigades en 130 militaire voertuigen uitgeschakeld

Russische troepen proberen al weken het mijnwerkersplaatsje Voehledar in het zuidoosten van Oekraïne in te nemen, maar in iets anders dan enorme verliezen is dat nog niet geresulteerd. Twee elitebrigades werden gedecimeerd en 130 militaire voertuigen uitgeschakeld, waaronder 36 tanks.

Nog altijd tientallen mannen in witte pakken in Heteren: ‘Toegangswegen vrij, maar nog steeds veel te doen’

De enorme asbestoperatie in en rondom Heteren is nog in volle gang. Vorige week werd een deel van het dorp besmet door een flinke hoeveelheid asbest na een brand op het industrieterrein. De toegangswegen tot dat industrieterrein zijn weer vrij, maar de klus is nog lang niet geklaard.

Wonderbaby Aya die beving overleefde verplaatst naar ‘veilige plek’ om dreiging ontvoering

Het Syrische ziekenhuis dat de paar dagen oude baby Aya verzorgde, heeft haar ondergebracht op een ‘veilige locatie’, nadat meerdere keren is geprobeerd het kleintje te ontvoeren, zo meldt de BBC. Ook willen ze haar beschermen tegen adoptiefraude. De pasgeboren Aya werd dagen na de aardbeving onder het puin vandaan gehaald, nog aan de navelstreng.

Rechter krijgt Vitesse, GelreDome en Nedstede tóch opnieuw om de tafel over gebruik stadion

De gesprekken over het gebruik van GelreDome door Vitesse, volgend voetbalseizoen, worden tóch hervat. Woensdagmiddag leek het erop dat de partijen er definitief niet uitkwamen en dat de rechter moest bepalen hoe de slepende huurkwestie afloopt. Maar nog geen 24 uur later heeft diezelfde rechter de betrokken partijen toch opnieuw aan tafel gekregen.

Kans is één op een miljoen, maar het gebeurt bij Marco en Monique: ‘We zeiden: meer gaan er zéker niet komen’

Een grote verrassing op de boerderij van de familie Wiggers in het Achterhoekse Hengelo. Hun schaap Bella beviel begin deze week niet van één, niet van twee, maar van liefst vijf lammetjes. Een kans van één op een miljoen dat dat gebeurt.