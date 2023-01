Buren zijn troep en herrie bij station Aalten beu; kerngroep van overlastgevers wordt aangepakt

Natuurge­bied in Winters­wijk staat ineens vol hekken: ‘Dit hek had er niet hoeven te komen’

WINTERSWIJK - Natuurgebied Bekendelle in Winterswijk is vol gezet met hekken, in de hoop dat wandelaars niet van de paden afwijken. De opzichtige hekken leiden op sociale media tot een golf van kritiek, het natuurgebied is inmiddels al omgedoopt tot ‘hekkendelle’.

24 januari