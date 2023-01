Dakloosheid dreigt na scheiding of geweld: Montferland wil noodwoningen voor spoedzoekers in ‘schrijnende situaties’

Het merendeel van de mensen meldde zich op een vrijdagmiddag op het gemeentehuis in Didam. Ze zaten met de handen in het haar. De een had vanwege een relatiebreuk geen onderdak, een ander sloeg op de vlucht vanwege huiselijk geweld. In vier van de gevallen kwam het erop neer dat een heel gezin geen onderdak had.