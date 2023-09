‘Dat we met SDOUC tegen Wolfersveen spelen, daar hebben we zelf voor gezorgd’

column Een dag eerder trok de hond mij onderuit, maar aan de lijn bij het buurmeisje gedraagt hij zich voorbeel­dig

,,Mogen we de hond uitlaten?” De vraag wordt gesteld door het buurmeisje van iets verderop in de straat. Zij heeft aangebeld, denk ik, want haar vriendinnetje is een kop kleiner en kan onmogelijk bij de bel.