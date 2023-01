De A12 was drama, maar ook via Doesburg was het deze ochtend schier onmogelijk om de regio uit te komen

Veel werkgevers zullen vanochtend een vervelend telefoontje hebben gekregen. Want hoe vroeg menig automobilist vanuit de Liemers of Achterhoek ook richting Arnhem trok, aan files en immense drukte was simpelweg niet te ontkomen. Het verkeer in de regio lag al grotendeels plat voordat het gros op de weg was.

Op de A12 bij Arnhem waren zeker zes ongevallen. Tussen Velperbroek en de Duitse grens hadden automobilisten daardoor tussen een half uur en anderhalf uur vertraging, met op het hoogtepunt dik 14 kilometer file.

Daar sta je dan, in Drempt of Doesburg

Elders in de regio was het niet veel beter. Op de N317 in Laag-Keppel en Drempt was het tussen 7.00 en 10.00 uur stapvoets rijden richting Doesburg en Dieren, waar veel mensen de A348 naar Arnhem op wilden.

Doesburg werd zowat een onneembare horde, want sluipverkeer ondernam ontsnappingspogingen door het centrum van de Hanzestad en ook de singels stroomden vol met verkeer. Vanaf de Zomerweg stond je eerst minutenlang vast vooraleer je de N317 op kon draaien (en in de file aan kon sluiten).

Op de N317 tussen de twee grote rotondes bij Doesburg gebeurde rond 9.30 uur ook nog een ongeluk waar een ambulance voor word ingezet. Ook dit zorgde voor vertraging.

Op de Rivierweg tussen Giesbeek en Duiven was het ook druk, maar konden mensen over het algemeen wel doorrijden.

Naar mate de ochtend vorderde, werd het wat rustiger op de A12 en daarmee ook op de andere wegen. Dat kwam ook omdat sommige automobilisten teleurgesteld huiswaarts keerden en thuis maar hun laptop openklapten.

A12-regio praat over problemen

Toeval of niet: woensdagavond spraken verschillende bestuurders uit de ‘A12-regio’ nog maar eens over de problemen waar de filekoploper van Nederland mee te maken heeft. De zogenoemde filezwaarte op de A12 is immers zeer groot en blijft maar stijgen.

Het bedrijfsleven in de Liemers en Arnhem wordt de komende periode betrokken bij de maatregelen die moeten worden genomen om al die files zoveel mogelijk een halt toe te roepen. Wat al langer wordt gezegd: mensen moeten meer thuis gaan werken, op een ander tijdstip de A12 pakken of een ander vervoersmiddel kiezen.

