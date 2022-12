De Graafschap zet spelers in de etalage

,,Alle spelers met een aflopend contract gaan in de etalage”, zei technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap gisteren na het oefenduel met het Duitse Rot-Weiss Essen (2-2, doelpunten van Jesse Schuurman en Danzell Gravenberch). ,,Er zullen geen spelers bijkomen. We moeten een inhaalslag maken, omdat er in het seizoen 2021-2022 een verlies is gedraaid.”

Met 27 contractspelers is de selectie van trainer Adrie Poldervaart ook erg groot. Om kosten te besparen, mogen er dus spelers vertrekken. ,,Concreet is er nog niets, maar er wordt wel geïnformeerd”, aldus Bijvelds.

De Graafschap gaat als nummer dertien in de eerste divisie het jaar uit. Zo’n lage klassering had niemand vooraf verwacht. Na een zeer slechte competitiestart werden er voor de WK-break de nodige punten gepakt, maar de afgelopen twee weken ging het weer helemaal mis met nederlagen in de thuiswedstrijden tegen FC Eindhoven (1-2) en Willem II (0-3).

Kou uit de lucht

Het publiek morde en trainer Poldervaart gooide na het verlies tegen Willem II nog wat olie op het vuur door voorzitter Martin Mos te bekritiseren, omdat die had gepleit voor ‘aanvallender voetbal’. De opmerkingen van Poldervaart vielen verkeerd op De Vijverberg, maar inmiddels lijkt de ergste kou uit de lucht.

,,Peter Bijvelds heeft een gesprek gehad met de trainer en daarna ook met een deel van de spelersraad”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. ,,Dat is goed verlopen. Het is nu allemaal weer rustig. Ik ga volgende week ook een kop koffie drinken met de trainer en dat zullen we het er eens rustig over hebben.”

Poldervaart is door Bijvelds nogmaals op het hart gedrukt om, zeker in thuiswedstrijden, wat gedurfder te gaan voetballen. Ondanks de slechte eerste competitiehelft is de achterstand op een play-off plaats slechts drie punten. De Graafschap hervat de competitie op vrijdag 6 januari bij MVV, de nummer drie in de eerste divisie.

