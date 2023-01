De redactie van De Flits stelt zich voor

De redactie van de Flits won eind vorig jaar de Special Media Award. Met deze prijs mogen zij zich 'de beste redactie’ noemen van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn voor een dagje de hoofdredactie van de Gelderlander in de Achterhoek. We stellen ze voor.

Danny Verstallen

Volledig scherm Danny Verstallen. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Danny is de rust zelve. Hij kijkt goed rond en luistert. Maar pas op als hij onrecht ziet. Daar kan Danny niet tegen. Hij is de man van het overzicht, de slimme jongen. De man met de contacten. Hij is niet voor niets actief bij de vakbond. Danny heeft meegewerkt aan een programma van Paul de Leeuw voor de kerstdagen. ,,Dat was heel leuk. En Paul is echt een lieve man hoor.”

Linda Susebeek

Volledig scherm Linda Susebeek. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Linda is de vragensteller van de redactie. Ze stapt op iedereen af. Wel neemt ze eerst de tijd om de omgeving op zich in te laten werken. Maar daarna heeft ze geen angst om wie dan ook vragen te stellen. ,,Waarom zou ik bang zijn?” Meestal blijft het niet bij één vraag. Ze is nieuwsgierig en als ze iets niet begrijpt, vraagt ze gewoon door. Tot ze het wel begrijpt.

Romay Boogaerds

Volledig scherm Romay Boogaerds. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Romay is de stille kracht van de redactie. Ze is dan wel een beetje verlegen, maar vergis je niet. Ze kan goed luisteren. Romay vindt het heel leuk om samen met de andere redactieleden vragen te bedenken om zo tot een goed verhaal of vlog te komen. Ook is ze de eindredacteur van De Flits. Geen tekst gaat ongecontroleerd langs haar heen.

Ellis Klein Gunnewiek

Volledig scherm Ellis Klein Gunnewiek. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Ellis weet van wanten. Ze is de powerhouse van de redactie en stelt de kritische vragen. Dat is ook de reden waarom ze bij de redactie van De Flits is gekomen. ,,Ik ben wel kritisch, ja. Ik zie wel wat er beter kan. Iemand zei: als je het zo goed weet, waarom doe je het dan niet zelf? Dat was wel een goeie.” En dus zit Ellis alweer een paar jaar bij de redactie. Laat je niet foppen door haar soms strenge blik. Ze houdt heel erg van een grapje.

Eilien Wevers

Volledig scherm Eilien Wevers. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Eilien is de vrouw met het overzicht. Ze wordt ook wel de secretaresse van de redactie genoemd. Ze beheert de agenda. Ze schrijft de mailtjes en veel teksten. ,,Niks doen is niks voor mij. Ik typ graag.” Omdat ze in een rolstoel zit, is het soms lastig om overal binnen te komen. Dat is dan ook één van haar favoriete onderwerpen om verhalen over te maken. Want dat moet anders!

Tjerk en Luka

Tjerk Nijhuis en Luka Doppen zijn de begeleiders van de redactie, namens Estinea. Zij helpen de redactie van De Flits op weg met ideeën, verhalen en vlogs en zorgen dat alles achter de schermen goed geregeld is.

