‘Deep space-hunter’ Niek Damen uit Aalten jaagt op nevels en sterrenstelsels: ‘Het maakt je nederig’

Winkeliers Winters­wijk woedend over kapotte pinauto­maat in hartje centrum: ‘Dit duurt zo lang!’

De geldautomaat in de Wooldstraat in Winterswijk is al bijna twee maanden buiten werking. Tot grote frustratie van winkeliers, marktkooplieden en horeca. En ook bij klanten. Extra zuur: er is nog lang geen zicht op reparatie van de kapotte Geldmaat.