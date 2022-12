Denk goed na voor je het natuurijs opstapt! Met deze tips schaats je zo veilig mogelijk

Er liggen namelijk gevaren op de loer, bijvoorbeeld het door het ijs zakken. De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) waarschuwt (amateur)schaatsers dan ook goed na te denken voor zij natuurijs opstappen.

Op de website van de schaatsbond staan daarom verschillende tips. Zo moet je niet alleen gaan. De meeste mensen die op het ijs omkomen, gaan alleen op pad. Ook is het wijs om vooraf bij een lokale schaatsverenging óf andere schaatsers te vragen of de kwaliteit van het natuurijs goed is.

Ook raadt de KNSB aan om een mobiele telefoon, reservekleding en een EHBO en veiligheidsset mee te nemen. Deze laatste bevat onder meer een touw, fluitje en ijsstok mee te nemen.

Maar wellicht is de beste tip van schaatsbond: ‘Ga bij twijfel altijd terug. Het is altijd beter veilig terug te keren dan het onbekende risico aan te gaan.’

Wat te doen als je door het ijs zakt

Ben je ervan overtuigd dat het veilig is en besluit je het natuurijs op te gaan? Let dan goed op verkleuringen, aangevroren randen en scheuren in het ijs. Daarbij waarschuwt de schaatsbond dat het ijs aan de walkant, vooral waar de zon op schijnt, zwakker is. Neem dus een grote stap als je van de wal de ijsvlakte op gaat.

Blijkt het ijs minder sterk dan gedacht en kom je onder het ijs, blijft rustig en zoek naar een afwijkende kleur in het ijs. Ligt er sneeuw op de ijslaag, zoek dan naar een lichte plek. Is het sneeuwvrij? Dan moet je juist naar een donkere plek.

Natuurijsbaan

Ben je niet zo'n waaghals, maar wil je toch lekker schaatsen? Kijk dan of bij een natuurijsbaan in de buurt ijs ligt. Bijvoorbeeld die van IJsvereniging Rijnwaarden in Tolkamer of de ijsbanen in Doetinchem, Aalten en Winterswijk.

