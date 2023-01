Dom Rien van den Heuvel van de Willibrordsabdij in Doetinchem overleden

Dom Rien van den Heuvel is op 28 december na een kort ziekbed overleden. De Dom was van 2007 tot 2015 de derde abt van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Van den Heuvel is 84 jaar oud geworden.

Rien van de Heuvel is in 1938 geboren in Dordrecht en begon in 1956 het monnikenleven in de Sint Paulusabdij van Oosterhout. Het klooster van waaruit in 1945 de Doetinchemse abdij Sint Willibrord werd gesticht. Op 3 september 2007 hebben de monniken van de Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg in Doetinchem dom Rien van den Heuvel tot de derde abt van hun klooster gekozen, nadat hij negen jaar interim-overste van de abdij was na het aftreden van Dom van den Biesen.

Tijdens het leiderschap van Van den Heuvel groeide het aantal monniken van 5 naar 11. Ook groeide de belangstelling voor een bezoek aan de abdij. Niet zo vreemd, vond de toenmalige abt. ‘Er is een grote honger naar rust en bezinning. In de samenleving komt een immense stroom aan informatie voorbij, via tv, het internet. Maar het is vrijwel alleen buitenkant. Wat het met je doet, wat het betekent voor de binnenkant, daar kom je niet aan toe. Hier wel', schetste Van den Heuvel tijdens een bezoek van de Volkskrant aan de abdij in 2010.

Van den Heuvel werd in 2015 opgevolgd door de huidige abt van de abdij: Henry Vesseur.

De afscheidsdienst voor genodigden is woensdagmiddag in de kapel van de abdij in de Slangenburg en is live te volgen via youtube vanaf 14 uur. Rien van den Heuvel wordt begraven op de begraafplaats op het terrein van de Sint Willibrord abdij

