Douma slimste in Kramp Run: ‘ Ik merkte dat die andere vier in de kopgroep niet overnamen’

Richard Douma van het NN Running Team is nationaal recordhouder op de weg op de 5 kilometer en was voornemens zo hard mogelijk te lopen in Varsseveld. ,,Maar als ik start, wil ik ook winnen. Ik merkte dat die andere vier in de kopgroep niet overnamen. Toen ben ik met het tempo gaan spelen.”

De atleet uit Zaandam wilde voorkomen dat hij het viertal ‘op de bagagedrager’ meenam naar de finish in het centrum van Varsseveld om vervolgens in een sprint verslagen te worden. En dat lukte; Douma sprintte van een kopgroep van vijf uiteindelijk naar de zege in 14.10 minuten. Nog steeds geen misselijke tijd, gezien de warmte. ,,Het was een mooie wedstrijd. Na mijn hoogtestage in Zwitserland had ik ook even behoefte aan een wedstrijdprikkel. Dat is toch net even iets anders met zo‘n nummer op de borst dan een training.”