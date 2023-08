Dronkaard (36) langer vast voor mishandeling in kerk: ‘Organist (72) moet vertrouwen in mensen terugkrijgen’

update Dronken aanvaller klimt langs orgelpijp naar organist en slaat en schopt 72-jarig slachtof­fer langdurig

De 72-jarige organist van de Lambertikerk in Zelhem die vrijdag een uur lang is gegijzeld en mishandeld door een dronken man, is weer thuis na twee dagen in het ziekenhuis. Dat zegt Ernst van Drumpt, voorzitter van de kerk in het dorpshart. Daar is de schok groot vanwege het heftige geweld. ,,Echt afschuwelijk.”