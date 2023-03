En dat is drie! Ook Yasin Celik vertrekt van vv Terborg naar Pax en is zondag al inzetbaar

Corona duikt ‘opvallend vaak’ op in carnavals­ge­meen­ten: Tubbergen uitschie­ter

Eén en één is niet altijd twee, maar het kaartje met coronabesmettingen in Nederland toont deze week wel heel opvallende gelijkenissen... Op de kaart lichten namelijk precies de carnavalsgemeenten in Oost- en Zuid-Nederland op.