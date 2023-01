Fatbikes razend populair nu je op een snorfiets verplicht een helm op moet

Pastoor Jan Leisink overleden: ‘Sociaal bewogen mens uit Achter­hoeks boerenge­zin’

Oud-pastoor Jan Leisink is overleden. De uitvaart is zaterdag in zijn geboortedorp Drempt. Hij werd 85 jaar. Leisink was van 1987 tot en met zijn pensioen in 2002 werkzaam in Goor.

3 januari