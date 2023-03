Fietsendief lijkt ook mensen lastig te vallen; uitgescholden, bedreigd en bespuugd

Lichten­voor­de weer stapje dichter bij stankver­min­de­ring leerlooier: Aanpassin­gen vergunning goedge­keurd

Leerlooierij Vitelco is weer een stap dichter bij het tot uitvoer brengen van de voorgestelde stankverminderende maatregelen. Het bedrijf, dat in het centrum van Lichtenvoorde zit, is samen met de gemeente bezig de vergunningsprocedure te doorlopen. Een vijftiental omwonenden ziet het bedrijf echter liever vertrekken, en heeft de vergunning voor de rechter gedaagd.