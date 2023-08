Fietser gewond bij aanrijding in Silvolde: reclamebord zou zicht weggebruikers belemmeren

Politie onderzoekt truck en overweegt reconstruc­tie van dodelijk ongeval op rotonde

De vrachtwagen die betrokken is bij het fatale ongeval in Doetinchem waarbij donderdag een 40-jarige vrouw uit Doetinchem is overleden, wordt onderzocht door de politie. Die kijkt onder meer of het voertuig technisch in orde is geweest en stelt de data uit de computer van de truck veilig.