Flink minder WW-uitkeringen in de gemeente Oude IJsselstreek

Montfer­land wil meer autochtone kinderen verleiden voor Zomer­school: ‘Goed om bezig te blijven met taal en anderen te ontmoeten’

De Zomerschool in Montferland moet af van het stempel dat het alleen of voornamelijk bedoeld is voor allochtone kinderen. Vorig jaar waren ‘slechts’ 5 van de 63 deelnemers van Nederlandse komaf. Daar hopen de gemeente, Bibliotheek Montferland en scholen verandering in te brengen.