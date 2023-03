Flinke schade bij plofkraak in Duitsland, daders vluchten in auto met Nederlands kenteken

'te gek voor woorden' Wolf bijt op klaarlich­te dag schaap van Loes (17) dood in Eibergen: ‘Ze zou net gaan lammeren...’

Ze hebben op hun boerderij in Eibergen slechts twee schapen, die allebei ook nog eens drachtig waren. Eén daarvan werd zondagmorgen op klaarlichte dag doodgebeten door een wolf. Moeder Anja Baak is boos. „Het is te gek voor woorden dat een wolf niet afgeschoten mag worden.”