Frank Burgers hoopt hoopt nieuwe club Rijnland snel te achterhalen

Dat vierdeklasser SC Rijnland en trainer Freddy Dahm onlangs bekendmaakten dat er na vier seizoenen een einde komt aan hun succesvolle samenwerking, was goed nieuws voor Frank Burgers. Die is bezig aan zijn derde en laatste jaar bij ’t Peeske in Beek - net als Rijnland actief in de vierde klasse D - en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Eigenlijk was de 47-jarige Didammer die uitdaging liever aangegaan op een hoger niveau, geeft hij toe, nadat hij eerder vierdeklasser Sprinkhanen in Nieuw-Dijk onder zijn hoede had en assistent-trainer was bij (toenmalig hoofdklasser) Babberich en de tweedeklassers DVC’26 en DCS. ,,Sinds ik mijn trainersdiploma heb, heb ik dat nooit onder stoelen of banken geschoven.’’

Maar bij de derdeklassers in de regio kwamen geen posities vrij en zijn contacten met tweedeklassers liepen op niets uit. ‘Wat zijn er dan nog voor mogelijkheden?’, vroeg Burgers zichzelf af.

Niets moet

Een jaar zonder club was een optie geweest, zegt de trainer. ,,Want ik wil wel benadrukken dat ik niks móét. Maar toen kwam Rijnland voorbij.’’ En de club uit Tolkamer leek Burgers wel wat.

Rijnland gooit na de titel in de vijfde klasse van vorig seizoen opnieuw hoge ogen: ook in 4D staat de ploeg van Dahm bij het ingaan van de tweede competitiehelft bovenaan. ,,Ze doen het goed’’, stelt Burgers. ,,Toen we gingen praten, bleek er vooral een match te zitten in onze gedrevenheid en ambitie.’’

Quote Er was een match in onze

gedreven­heid en ambitie Frank Burgers

Niet alleen de trainer uit Didam wil namelijk hogerop, dat geldt ook voor zijn toekomstige club. Burgers: ,,Het zou mooi zijn als ze het dit jaar al redden. Maar als dat niet lukt, willen we wel op korte termijn een keer de stap naar de derde klasse zetten.’’

Kapers op de kust

Bij de wens van Rijnland om voor de tweede keer op rij te promoveren, liggen wel diverse kapers op de kust. De verschillen in 4D zijn klein; zo is ’t Peeske met een zesde plaats momenteel niet meer dan een middenmoter, maar de achterstand op de koploper bedraagt slechts vijf punten.

Burgers ziet dan ook kansen om zijn toekomstige werkgever dwars te zitten en met zijn huidige club om de prijzen mee te gaan doen in de tweede seizoenshelft. Er volgt in dat opzicht dan ook een pikante ontmoeting op 2 april, als hij met ’t Peeske in Beek bezoek krijgt van Rijnland.

,,Dat zal dubbel worden’’, erkent Burgers. ,,Maar ik hoop dat we Rijnland dan al achterhaald hebben met ’t Peeske.’’ De trainer zet immers hoog in en mikt op een afscheid met promotie in Beek. ,,Ik denk dat we zeker richting de top kunnen. Er is veel mogelijk, alles wint en verliest van elkaar in deze competitie. Als we de eerste wedstrijden na de winterstop goed doorkomen, doe je gewoon weer mee. En eigenlijk vind ik dat we dat ook aan onze stand verplicht zijn.’’

Cruciaal

De komende weken worden cruciaal, weet Burgers – voor alle ploegen in 4D. ,,Er gaat nog veel gebeuren. Ik verwacht verrassingen. En ik hoop dat wij kunnen verrassen. Want ik zet er nog steeds op in dat ik ’t Peeske achterlaat als derdeklasser.’’

En in het ideale geval zou hij zijn huidige ploeg dan opnieuw tegenkomen met Rijnland, maar dan een niveau hoger dan dit seizoen. Burgers durft erover te dagdromen. ,,Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn: én met Rijnland in de derde klasse werken én een geweldige afsluiting van mijn periode bij ’t Peeske.’’