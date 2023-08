Dorpshuus in aanbouw doorstaat vuurdoop glansrijk: ‘We zijn trots op wat hier staat’

Het dorpshuus in aanbouw heeft in Beek de vuurdoop glansrijk doorstaan. Het gebouw is nog niet eens af maar was zaterdagavond al een veelbelovend onderkomen voor het kermisfeest van Beek en Loerbeek.