Glas in de bedjes: schade door vuurwerk bij kinderdagverblijf in Doetinchem

Dat meldt het team van Lavendeltuin donderdag via sociale media . Dat is niet de eerste keer: ook vorig jaar sloegen vandalen toe bij Lavendeltuin.

Het vermoedelijke vuurwerk is via de slaapkamer van het dagverblijf naar binnen gegooid, bevestigt een medewerkers desgevraagd. ,,De collega die opende, ontdekte het vanmorgen vroeg. ‘Wat ruikt het hier vreemd', dacht ze.’’

‘We houden moed’

Na een tijdje flink opruimen en met een noodruit konden er vandaag toch kinderen komen. ,,Gelukkig is het kerstvakantie, daardoor is het wat minder druk. Ook zijn we een optimistisch team: we houden de moed erin.’’



De medewerkers vragen de buurt om het dagverblijf in de gaten te houden. Zelf kondigen ze aan regelmatig te blijven controleren in een poging te voorkomen dat het nog een keer misgaat.