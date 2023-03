‘Haagse kennis over platteland beperkt vanuit Randstad-bubbel’

Meer dan de helft van Achterhoek­se jongeren heeft psychische klachten: ‘Actie nodig’

Iets meer dan de helft van de jongvolwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland, waar de Achterhoek onderdeel van is, heeft psychische klachten. Dat is een forse stijging, zo blijkt uit een groot onderzoek onder 3.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar door de GGD in deze regio.