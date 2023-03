Hoe landelijke pannenkoekdag ooit in de Achterhoek ontstond

Aalten kiest massaal voor BBB, bijna 40 procent stemt op partij Caroline van der Plas

De grote winnaar in Aalten is eenvoudig aan te wijzen. Met liefst 39,8 procent van alle stemmen is BBB met afstand de grootste geworden. CDA, vorig jaar nog goed voor 28,5 procent, is ondanks de bijna halvering naar 14,8 procent de tweede partij.