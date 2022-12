In de schijnwerpers in de kerststal: wát een jaar was het voor deze Achterhoekers

In ‘crisistijd’ nog meer kerstac­ties voor minima: ‘Het wordt de leukste tafel van het restaurant’

In dit ‘crisisjaar’ omarmen we kerstacties voor het goede doel nog meer dan anders. Elke ondernemer of club doet wel iets, lijkt het. In de eerste plaats voor de minima, alleenstaanden en eenzamen. Maar ondertussen voelt het wel heel goed om te zien hoe alles en iedereen aanhaakt bij je idee voor een gratis kerstbrunch of wensboom.

22 december