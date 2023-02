Kat Enkaz en brandweerman Ali onafscheidelijk sinds redding in Turkije • Bij deze webshop betaal je binnenkort voor je retouren

WE MOGEN WEER! | Carnaval verspreidde corona. Corona velde carnaval. En carnaval ‘overleefde’ corona. Dit weekend mogen we het feest voor het eerst in jaren weer ongebreideld vieren. Eindelijk. Alaaf!

BETALEN VOOR JE RETOURPAKKETJES | Wehkamp is om en laat klanten ‘vanaf heel binnenkort’ retourkosten betalen. Het is niet de eerste maar wel de grootste Nederlandse webwinkel die daarmee begint. Doel is de enorme stapel retourzendingen - bij sommige artikelen zoals damesjurken is dat meer dan 70 procent - terug te dringen. Experts zien in de stap van Wehkamp ‘een doorbraak’.

97-JARIG HOLLYWOOD ICOON UNDERCOVER | Een 97-jarige acteur met een carrière van bijna acht decennia heeft voor een bijzondere onthulling gezorgd in The masked singer. De juryleden in de Amerikaanse versie vonden zijn deelname zo speciaal dat ze op tafel gingen staan, terwijl één van hen begon te huilen. ,,Dit is de meest ervaren en gevierde entertainer die we in de show hebben gehad.’’

FRANKY EN COEN GAAN WEER NAAR OEKRAÏNE | Terwijl een Russisch offensief in de lucht hangt, trekken Franky van Hintum en Coen van Oosten weer richting Oekraïne om friet te bakken. Ze voelen een noodzaak om naar de plekken te gaan waar de bevolking het het zwaarst heeft. ,,Mijn vrouw wil het woord ‘front’ niet horen.”

CHRISTIAN ATSU OMGEKOMEN IN TURKIJE | De voetbalwereld reageert met verslagenheid op het overlijden van Christian Atsu. Zijn oude club Vitesse speelt zaterdagmiddag tegen FC Volendam met rouwbanden. ,,Het is allemaal niet te bevatten”, stellen ex-teamgenoten Davy Pröpper en Guram Kashia en voormalig technisch directeur Mohammed Allach.

SOMS HOOPT DANNY (50) DAT HIJ NIET MEER WAKKER WORDT | Het is een strijd om die enige échte levensbehoefte: lucht. Danny Snoek (50) is chronisch astmapatiënt. Danny stond door corona na een wekenlange coma al bij de hemelpoort maar kwam als door een wonder terug uit kansloze toestand. Het virus heeft onherstelbare schade aangericht aan zijn door astma verzwakte lichaam.

1, 2, FIETSACCU MEE | Het duurde slechts acht seconden, langer was niet nodig voor de dief die gisteren een fietsaccu heeft gestolen in Deventer. Camerabeelden laten duidelijk zien hoe de man te werk gaat. ,,We zijn redelijk geschokt van de eenvoud na het zien van de beelden”, vertelt directeur Roel Smabers (56). Een medewerkster van zijn bedrijf is nu de dupe van deze diefstal.

KAT EN BRANDWEERMAN ONAFSCHEIDELIJK SINDS REDDING UIT TURKS PUIN | Tussen het verdriet en de wanhoop na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië groeien een kat en een brandweerman uit tot een symbool van hoop. Ali Cakas redde het schattige dier uit de puinhopen in het Turkse Mardin. Sindsdien wijkt de kat, Enkaz genoemd, niet van zijn zijde.

HOE DE VADER VAN BERT AL TACHTIG JAAR ONVINDBAAR IS | Wat is met Albèrt Gillard gebeurd op 5 september 1944? Op die vraag proberen instanties al bijna 80 jaar een antwoord te vinden. Met een radiootje achterop zijn fiets en illegale pamfletten in zijn tas vertrok hij vanuit Deventer richting Rheden, om vervolgens in het niets op te gaan. Defensie is na 79 jaar nadrukkelijk op zoek naar tips. ,,Ik denk dat zijn fiets hem fataal werd.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.