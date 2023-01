Keeper Guus Vaags verruilt AZSV in Aalten voor profclub in Australië

Vaags stapt zaterdag in het vliegtuig naar Australië, waar hij de rest van het seizoen bij Sunshine Coast in de B-league zal spelen. Sunshine Coast Wanderers ligt in de staat Queensland, met Brisbane als hoofdstad. ,,Ik heb officieel nog niets getekend, maar het ziet er goed uit”, zegt Vaags.

Spartak Varna

Fantastische ervaring

,,Voor Guus is het een fantastische ervaring dat hij in Australië kan keepen”, zegt AZSV-trainer Dave de Jong. ,,Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik het ook gedaan. Ik ben ook niet verrast, wist dat Guus ambities had om in het profvoetbal weer een club te vinden.”