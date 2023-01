Low-budget met de kinderen de kerstvakantie door: vijf tips tegen verveling

Schaatsen

De temperaturen lijken meer bij de herfst te horen. Om toch in de winterse stemming te komen, kun je de schaatsen onder binden. Voor 5 euro per (klok)uur kunnen de kinderen lekker schaatsen op de overdekte schaatsbaan in Duiven. Hebben ze zelf schaatsen? Dan kost het uitje nog maar 3 euro. Op vertoon van een Gelrepas betaal je zelfs maar de helft.

Kinderboerderij

In veel plaatsen is een kinderboerderij te vinden. Zoek de dieren op en ga voor een leuke en leerzame middag in de buitenlucht. Meestal is er ook een speeltuin aanwezig waar ze al hun energie kwijt kunnen. Bij het Horsterpark in Duiven is er naast een kinderboerderij ook nog een bos waarin kabouters zich hebben verstopt. Toegang is gratis.