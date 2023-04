Man die 1,35 miljoen wint verrast eigenaar Primera • Storm van kritiek op gids met ongewenste termen in het onderwijs

Manhoef en Wittek houden weer van elkaar • Geef andere NEC-spit­sen een kans • Spektakel De Graafschap te danken aan één man

Van knokken bij de training tot een dikke knuffel in GelreDome. Maximilian Wittek en Million Manhoef hebben elkaar weer gevonden, na de winst van Vitesse op Go Ahead. Is dit de opmaat naar een goed resultaat in de derby tegen NEC?