Man loopt hoofdwond op door botsing met auto in Breedenbroek

Uit in de regio Geert Steinmeier viert eerste lustrum van museum No Hero in Delden met verborgen parels uit de DDR

Een hartaanval veranderde het leven van ondernemer en kunstverzamelaar Geert Steinmeijer (68). Hij ging op zoek naar rust en verdieping, ook in de kunst. Tot zijn verrassing vond hij die in de voormalige DDR. Het resultaat, de expositie ‘Die Überraschung’, is te zien in museum No Hero in Delden. “Hier hangt de Van Gogh van de twintigste eeuw.”