Megaboete dreigt; Katan Vuurwerk in Ulft moet ruim 130.000 kilo aan vuurwerk van de markt halen

Verkopen over de grens

,,We hebben ook partijen waar de sterretjes wel te zien zijn, maar om te bewijzen dat dat zo is moet je het aansteken. Dat schiet dus niet op’’, zegt Mike Tuenter van Katan. Hij vecht het besluit dan ook niet aan. In plaats daarvan gaat hij de hele voorraad verkopen in België, Duitsland en Polen. ,,We hebben ook een opslag in Duitsland. Daar brengen we het naartoe en dan verkopen we het alsnog. Want in andere landen is dit dus niet verboden, zo krom.”